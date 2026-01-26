Voici comment Emily Bégin a célébré son 44e anniversaire

Début du contenu principal.
Le 11 janvier dernier on apprenait qu'Émily Bégin allait participer à la nouvelle saison de Big Brother Célébrités. Et hier, lors du gala dominical, la célébrité a quitté la maison en larmes après que la patronne, Marie-Ève Beauregard, ait réussi son plan: affaiblir Normand D’Amour en orchestrant l’élimination d'Émily, sa plus grande alliée.
Émily a ainsi été évincée le jour de son anniversaire. Malgré l’émotion du départ, son 44e anniversaire a bel et bien été souligné.
Lors de son passage sur le plateau de Marie-Mai, l’animatrice lui a offert un petit gâteau pour souligner son anniversaire. Après l’entrevue, elle a même pu souffler sa bougie pour célébrer ses 44 ans.
Marie-Mai lui a ensuite proposé de poursuivre les festivités dans sa chambre d’hôtel, où Émily séjournera quelques jours avant de replonger dans la réalité.
De passage à Les Gérants d’estrade, Émily a confirmé qu'elle a reçu de la visite à l’hôtel pour souligner ce moment particulier. Voici ce qu’elle a raconté à Martin Vachon, Marie-Josée Gauvin et Coco Belliveau:
«Marie-Mai est venue à l'hôtel me voir! On avait du bon champagne. J'ai profité des mes 44 ans avec des amis, on a jasé jusqu’aux petites heures du matin… on avait besoin de ça.»
Émily a quitté la maison de Big Brother Célébrités juste avant le début de la semaine de la double maison. Les célébrités sont maintenant séparées en deux groupes: l’un installé dans la maison principale, l’autre dans la salle des challenges.
Gabrielle, Christophe, Étienne, Mona, Normand, Marie-Ève et Oussama profitent d’une semaine normale dans la maison régulière. De leur côté, Kate, Citron Rose, Félix, Jean-François, King Melrose, Pascale et William se retrouvent dans la maison thématique, transformée en véritable fête d’enfants.
Pendant toute la semaine, ces derniers devront se nourrir exclusivement de croquettes de poulet, de gauffres, de gâteau et de jus sucré.
Aussi, à chaque repas, ils devront se chanter bonne fête. Ils auront accès à une toilette, mais aucun bain ni douche, parce que, comme le veut la thématique, les enfants n’aiment pas se laver!
Autre détail important: les deux maisons n’auront absolument aucun contact entre elles pendant toute la semaine.
Pour suivre cette twist de la double maison et voir si les cartes seront complètement mêlées, rendez-vous du lundi au jeudi à 19 h 30 sur Noovo et Crave.
