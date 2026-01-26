Voici comment Emily Bégin a célébré son 44e anniversaire

Le 11 janvier dernier on apprenait qu'Émily Bégin allait participer à la nouvelle saison de Big Brother Célébrités. Et hier, lors du gala dominical, la célébrité a quitté la maison en larmes après que la patronne, Marie-Ève Beauregard, ait réussi son plan: affaiblir Normand D’Amour en orchestrant l’élimination d'Émily, sa plus grande alliée.

Émily a ainsi été évincée le jour de son anniversaire. Malgré l’émotion du départ, son 44e anniversaire a bel et bien été souligné.