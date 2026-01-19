6 choses que vous ne saviez pas sur Marie-Ève Beauregard de Big Brother Célébrités

Début du contenu principal.
La compétition monte d'un cran à Big Brother Célébrités! Après une semaine de haute voltige, c'est finalement la comédienne Marie-Ève Beauregard qui a remporté le défi, devenant ainsi la nouvelle patronne de la semaine.
Si son visage vous est familier, son parcours, lui, cache des facettes étonnantes que vous ne soupçonniez peut-être pas.
Voici 5 faits méconnus sur celle qui détient présentement les clés de la chambre du patron.
Marie-Ève n'est pas une nouvelle venue sous les projecteurs. Elle a commencé sa carrière à l'âge de 6 ans seulement dans le court-métrage Les adieux. Depuis ses débuts, elle a tourné dans pratiquement un projet par année tout au long de sa jeunesse.
Depuis cette entrée hâtive dans le showbiz, elle n’a pas cessé de nous impressionner. Son CV d'actrice est effectivement impressionnant.
En plus d'avoir incarné la jeune Marie-Jeanne dans le film culte Aurore, elle a tenu des rôles marquants dans District 31 (Audrey Sanscartier), Alerte Amber (Jasmine), Tactik (Nicole) et plus récemment dans L'île Kilucru (Doulou) et STAT (Chloé).
Son talent a d'ailleurs été couronné d'un prestigieux prix Gémeaux en 2025, où elle a remporté le trophée dans la catégorie Meilleur premier rôle féminin: jeunesse pour son interprétation de Doulou dans la série L'île Kilucru.
À la fin de 2025, la comédienne présentait son plus récent projet, un balado intitulé Petite nature qu’elle coanime avec Farah Paul.
Ce balado nous invite à découvrir l’univers intime de nos personnalités préférées à travers leurs souvenirs d’enfance. Chaque épisode explore avec authenticité les jeux, les peurs et les anecdotes qui ont façonné leurs invité·es.
Les photos partagées sur son compte Instagram le confirment: elle aime voyager et découvrir de nouveaux horizons que ce soit au El Salvador, en Californie ou même ici, au Québec!
En parallèle de sa carrière prolifique, Marie-Ève a également perfectionné son art et sa compréhension des médias en étudiant en télévision à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et a fait les prestigieux Jeux de la communication.
Avec son parcours hors du commun, Marie-Ève Beauregard prouve qu'elle est bien plus qu'une comédienne: elle est une joueuse «caméléon» aux mille ressources.
Sa capacité d'adaptation et sa résilience exemplaire feront sans doute d'elle une stratège redoutable dans les semaines à venir.
Continuez de suivre son parcours à Big Brother Célébrités, du dimanche au jeudi à 18h30 sur les ondes de Noovo!
