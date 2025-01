Mélissa Bédard et Corey Hart unissent leur talent dans ce nouveau projet!

Pour entendre la musique, montez le volume et appuyez sur «Play» au centre de la publication ci-haut.

Avec cette vidéo, Mélissa Bédard annonce que son nouvel album s'intitule Ma vérité et sortira ce vendredi 17 janvier 2025. Voici le petit mot de la star québécoise à ce sujet:

«Je vous ai assez fait attendre, mes amis, alors je vous présente mon 6e album en carrière, Ma Vérité! Ouiiii, vous retrouverez 8 chansons originales et 2 reprises. Bravo, tu as gagné une reprise de Mireille Mathieu et L’encre de tes yeux du grand Francis Cabrel. Chaque chanson a été choisie minutieusement pour vous procurer des frissons ♥️. La chanson Ma Seule Vérité, paroles de Martine Pratte et musique de Corey Hart, est un hymne au chemin parcouru qui, malgré les embûches, quand on décide de rester soi-même et vrai, rien ne peut nous empêcher d’avancer. Alors dès vendredi, l’album sera disponible partout près de chez vous. Je vous aime.»

Quelle belle et grande nouvelle!