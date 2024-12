Voyez les images du 15e anniversaire de la grande fille de Mélissa Bédard

Amis et famille étaient réunis pour souligner cette journée importante. Et ils ont eu droit à un gâteau magnifique orné de fleurs, d’une immense boucle et de la tour Eiffel!

On adore le regard heureux de la fille de Mélissa Bédard devant ce dernier alors que des feux de bengale en forme de 15 brulent de tout feu! Elle ressemble TELLEMENT à sa maman!