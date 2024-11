Grande première pour Mélissa Bédard!

Celle qui vient d'annoncer qu'elle est enceinte de son quatrième enfant prendra donc un bref congé de maternité avant de monter sur les planches.

Voici ce qu'a confié Mélissa Bédard sur cette opportunité en or:

«C’est un rêve qui se réalise! 2025 sera une grande année pour moi, mais je ne pouvais pas laisser passer cette chance unique. Quoi de mieux que l’une des comédies musicales les plus populaires et emblématiques au monde pour vivre ma toute première expérience de comédie musicale? J’ai toujours été une fille de gang, et j’ai vraiment hâte de passer l’été avec toute l’équipe de la distribution et de renouer avec le jeu, cette fois-ci sur scène après mon expérience à la télé avec M’entends-tu?»

On vous invite à regarder cette vidéo où la vedette nous parle de son rôle dans Chicago et nous entraîne en coulisses de la séance photo officielle: