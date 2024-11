Après 21 ans, Véronic DiCaire portera à nouveau les souliers à claquette

Cette reprise marque aussi ses retrouvailles avec Terra Ciccotosto MacLeod, sa co-vedette d’il y a vingt ans.

«Quand on a auditionné ensemble à l’époque, je savais que j’avais le rôle, et je savais aussi que je le ferais avec elle,» se souvient Véronic. Terra, qui a interprété Velma sur des scènes prestigieuses, de Broadway à Montréal, apportera une dimension internationale à cette production. «Retrouver Terra et voir combien nous avons grandi chacune de notre côté, c’est extraordinaire.»