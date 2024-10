Les filles de Mélissa Bédard suivent les traces de leur mère

Les filles de Mélissa Bédard nous ont offert un joli spectacle et leur complicité est adorable.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, les deux plus jeunes filles de Mélissa Bédard, Elena, 8 ans et Serena, 5 ans, se sont livrées à un mini concert sur la chanson Beautiful Things de Benson Boone et de les voir s’amuser ensemble était très attendrissant.

Les petites avaient préparé une mini chorégraphie où portés et acrobaties étaient à l’honneur.