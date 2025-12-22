Maripier Morin partage son bonheur de maman devant cette scène

Début du contenu principal.
Maripier Morin a fait fondre nos cœurs avec une vidéo adorable mettant en vedette les enfants de Jean-Philippe Perras et elle.
C’est sur son compte Instagram que la fière maman a effectivement déposé l’extrait, un moment qui a certainement fait exploser son cœur de maman.
On y voit le petit Henri, qui a décidé d’aller s’installer tout près de sa sœur Margot, flattant son dos.
Maripier Morin a expliqué que ça faisait 10 minutes qu’il était collé ainsi, couché en cuillère avec elle.
Les parents comprennent certainement le sentiment qui habite la maman de voir ses deux cocos ainsi lovés l’un contre l’autre.
C’est par ailleurs bientôt les vacances pour la famille Morin-Perras qui vit en ce 22 décembre la dernière journée de tournage de 2025!
On souhaite aux amoureux et parents de beaux moments avec ceux qu’ils aiment et surtout, du temps pour se déposer après une année pas mal occupée!