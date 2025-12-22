Maripier Morin partage son bonheur de maman devant cette scène

Maripier Morin a fait fondre nos cœurs avec une vidéo adorable mettant en vedette les enfants de Jean-Philippe Perras et elle.

C’est sur son compte Instagram que la fière maman a effectivement déposé l’extrait, un moment qui a certainement fait exploser son cœur de maman.

On y voit le petit Henri, qui a décidé d’aller s’installer tout près de sa sœur Margot, flattant son dos.

Maripier Morin a expliqué que ça faisait 10 minutes qu’il était collé ainsi, couché en cuillère avec elle.