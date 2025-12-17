Passer au contenu principal
Maripier Morin avait une demande spéciale pour ce célèbre joueur de hockey

Maripier Morin nous a partagé une anecdote de hockey vécue par son amoureux Jean-Philippe Perras, interpellant un célèbre joueur de hockey: Maxime Talbot.

Voici ce qui s’est passé. Dans une story déposée sur Instagram et montrant le couple devant la télé, Maripier Morin a raconté que son amoureux avait par le passé été «complimenté» par le joueur.

© Maripier Morin/Instagram

Lors d’un match pour la Fondation Pierre Bruneau, Maxime Talbot avait effectivement demandé à Jean-Philippe Perras s’il avait déjà joué au hockey, parce qu’il trouvait «qu’il l’avait», c’est-à-dire qu’il était agile sur ses patins.

Morte de rire, Maripier Morin a demandé à son chum s’il l’avait cru, ce à quoi il a répondu que oui, lui qui a ajouté ne pas avoir de réponse du joueur, depuis.

C’est alors que l’animatrice a interpellé Maxime Talbot. Écoutez-là dans la vidéo ci-dessous.

On adore ce moment plein d’humour qui cadre parfaitement avec la passion du hockey qu’entretient Jean-Philippe Perras.

Ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux savent qu’il est très investi devant chaque match du Canadien, comme c’est le cas pour beaucoup de Québécois d’ailleurs!

Jean-Philippe Perras «vole» le téléphone de Maripier Morin

Jean-Philippe Perras s’est par ailleurs emparé du téléphone de Maripier Morin afin de faire une story sur son compte Instagram.

S’adressant à ses abonnés, il a demandé si quelqu’un connaissait un bon réparateur… de carillon.

