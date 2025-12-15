Du fond du coeur, Maripier Morin adresse un message à son frère disparu

Raphaël, le frère de Maripier, est décédé par suicide en juillet 2024, une nouvelle qu’elle avait partagée publiquement sur ses médias sociaux.

À ce moment-là, Maripier venait tout juste de donner naissance à son petit Henri, et le drame est survenu deux jours après son anniversaire. Elle avait alors publié un message particulièrement poignant.