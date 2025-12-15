Du fond du coeur, Maripier Morin adresse un message à son frère disparu

Début du contenu principal.
Maripier Morin s’est adressée à son frère décédé en juillet 2024.
L’animatrice a tenu à lui souhaiter un joyeux anniversaire, puisque celui-ci aurait célébré son anniversaire le 14 décembre.
Dans une photo partagée en story sur Instagram, Maripier lui a adressé un message touchant en écrivant: «C'est ta fête aujourd'hui! J'ai pas les mots pour décrire le trous que t'as laissé dans nos vies, dans nos coeurs. Tu me manques à chaque seconde de chaque minute. Je t'aime rafi-toutou.»
Voici l'image:
Raphaël, le frère de Maripier, est décédé par suicide en juillet 2024, une nouvelle qu’elle avait partagée publiquement sur ses médias sociaux.
À ce moment-là, Maripier venait tout juste de donner naissance à son petit Henri, et le drame est survenu deux jours après son anniversaire. Elle avait alors publié un message particulièrement poignant.
Maripier Morin s’est associée à la campagne de la Fondation Douglas, en lien avec la prévention du suicide. Elle a d’ailleurs partagé quelques publications sur ses médias sociaux afin de soutenir la fondation et sa mission.