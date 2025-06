Maripier Morin publie une rare photo de son chum et de leurs enfants

«C’était ta fête le 13, et la fête des papas aujourd’hui.

C’est pas un hasard je crois, si ces dates sont si proches.

Tu es un papa d’exception. Présent, doux, drôle, à l’écoute, patient et tu fais les meilleures crêpes du monde entier.

Toutes ces qualités, les gens autour de toi en bénéficie également. (Sauf les crêpes)

Tu es talentueux, les gens les savent. Et beau aussi..( le 7 jours l’a confirmé récemment 😜).

Mais tu es beau en dedans mon chum. Grand, fort, rassurant.

Je sais que tu n’aimes pas ce genre de reconnaissance sur l’espace publique parce qu’en plus, tu es humble.

Mais je m’en fou, parce que je t’aime, et que je suis chanceuse de pouvoir partager cette belle vie que nous nous construisons, ensemble. Bonne fête mon bel amour ❤️»

Avec beaucoup de tendresse, Maripier a réussi à exprimer tout l’amour qu’elle porte à son chum. Même si Jean-Philippe n’est pas du genre à aimer l’attention ou à se mettre de l’avant, elle tenait à lui rendre hommage, publiquement, simplement parce qu’elle l’aime.

En plus de son message, elle a publié une photo remplie de douceur: on y voit Jean-Philippe au piano, entouré de Margot et Henri, blottis contre lui. Les deux enfants ont le regard émerveillé, suspendus à l’instant, comme si le temps s’était arrêté!