Marie-Claude Savard et ses voisins de bureau règlent leurs comptes

Début du contenu principal.
Marie-Claude Savard a fait preuve d’audace en interrompant en direct une émission de radio de TSN Radio.
Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux d’Énergie, l’animatrice explique que leur voisin de bureau est la station de TSN, mais qu’ils ne se connaissent pas. Elle propose donc spontanément d’aller les rencontrer en studio.
«Nous autres, on a beaucoup de collègues ici à qui on parle plus ou moins. Moi, il y en a qui m'intimident carrément, puis c'est nos voisins directs à côté de TSN Radio.»
Sans s’annoncer, Marie-Claude Savard a décidé d’entrer dans le studio de TSN Radio pendant une pause. Micro en main, toujours en direct sur les ondes d’Énergie, l’animatrice est allée leur demander s’ils savaient qu’ils avaient des voisins juste à côté.
Le producteur et animateur de l’émission de TSN a admis qu’ils étaient bien conscients d’avoir des voisins… plutôt bruyants. «Juste quand on filme des choses. Après ça, non. Mais quand on filme des choses, des fois, c'est...»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Peter MacLeod et Pierre Pagé sont restés dans le studio d’Énergie, donnant quelques indications à Marie-Claude à distance. Ils lui ont notamment suggéré de demander aux animateurs de TSN Radio s’ils pensaient que le Canadiens de Montréal allait l’emporter contre le Minnesota Wild.
Ces derniers ont répondu que oui… mais au final, le Tricolore s’est incliné par la marque de 4 à 3.
Pour entendre l'extrait complet, cliquez sur le bouton JOUER pour écouter l'épisode.