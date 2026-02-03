Marie-Claude Savard et ses voisins de bureau règlent leurs comptes

Marie-Claude Savard a fait preuve d’audace en interrompant en direct une émission de radio de TSN Radio.

Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux d’Énergie, l’animatrice explique que leur voisin de bureau est la station de TSN, mais qu’ils ne se connaissent pas. Elle propose donc spontanément d’aller les rencontrer en studio.

«Nous autres, on a beaucoup de collègues ici à qui on parle plus ou moins. Moi, il y en a qui m'intimident carrément, puis c'est nos voisins directs à côté de TSN Radio.»