Marie-Claude Savard fait le point sur les rumeurs entourant sa vie amoureuse

Quel genre de gars recherche Marie-Claude?

«On dirait que la vie veut que je sorte avec un humoriste connu», explique Marie-Claude qui est toujours un cœur à prendre. En effet, elle remarque que toutes les suppositions tournent toujours autour de ce métier. À la blague, elle avoue se demander si elle devrait s’attarder aux humoristes comme c’est constamment ce qui revient. Pendant le moment radio, toujours disponible sur iHeartradio, des auditeurs textaient déjà pour lui montrer son intérêt en se disant être humoristes!

Est-ce que 2026 sera l’année du grand amour pour Marie-Claude?

