Marie-Claude Savard fait le point sur les rumeurs entourant sa vie amoureuse

Depuis de nombreuses semaines, des tonnes d’articles défilent sur le Web concernant la vie amoureuse de l’animatrice Marie-Claude Savard. Les spéculations sur l’homme qui feraient battre son cœur sont tellement grandes, que même ses proches l’ont appelée pour tenter de confirmer ce qu’ils lisaient un peu partout sur internet. Dans son émission Midi Fun à ÉNERGIE, la vedette a senti qu’il était temps de faire le point. Réécouter le moment complet ci-dessous.
Il faut dire que Marie-Claude Savard s’amuse régulièrement sur Google à rechercher: «Qui est le nouvel amoureux de Marie-Claude Savard?» Elle est toujours fascinée de voir l’évolution des articles à ce sujet. La semaine dernière, les rumeurs voulaient qu’elle soit en relation amoureuse avec les humoristes Sébastien Dubé des Denis Drolet ou Mario Jean. Des noms qui ont fait beaucoup rire celle qui est aussi entrepreneuse avec sa nouvelle gamme de produits MCS.
Par ailleurs, cette semaine, toujours sur les ondes d’ÉNERGIE, son acolyte Peter MacLeod a voulu revenir sur une drôle d’anecdote vécue avant les Fêtes. Il avance que le public le croyait complètement en amour avec la belle brune. Durant la quotidienne, il raconte: «On venait de finir une journée de radio ensemble, on était allé au restaurant, puis ma copine m’accompagnait et le lendemain, ma copine m’a envoyé une note comme quoi, dans un article, nous serions en relation.» Bien que sa conjointe ne soit pas du tout amère envers la situation, les deux amis de radio restent étonnés par ce grand potinage!
«On dirait que la vie veut que je sorte avec un humoriste connu», explique Marie-Claude qui est toujours un cœur à prendre. En effet, elle remarque que toutes les suppositions tournent toujours autour de ce métier. À la blague, elle avoue se demander si elle devrait s’attarder aux humoristes comme c’est constamment ce qui revient. Pendant le moment radio, toujours disponible sur iHeartradio, des auditeurs textaient déjà pour lui montrer son intérêt en se disant être humoristes!
Est-ce que 2026 sera l’année du grand amour pour Marie-Claude?
