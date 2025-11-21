Marie-Claude Savard est la première invitée au nouveau balado de Mariloup Wolfe

Début du contenu principal.
Mariloup Wolfe lance ce vendredi son tout premier balado intitulé Chez moi et c’est avec la brillante Marie-Claude Savard que l’aventure commence.
Dans l’extrait de l’épisode déposé sur la page du tout nouveau podcast, filmé et enregistré dans le salon lumineux de la réalisatrice et comédienne, on apprend dans un premier temps que les deux artistes sont voisines!
L’épisode qui sera mis en ligne sous peu nous permet de découvrir les amies autour de sujets qui les passionnent. Et c’est l’occasion d’apprendre que Marie-Claude Savard est «potineuse».
Il faut dire que Mariloup Wolfe et Marie-Claude Savard partagent plus qu’une vie de quartier. Toutes deux sont des femmes de tête qui ont décidé de foncer et de mener leurs projets à terme.
En entrevue avec mon collègue Raphaël Roy l’an dernier, Marie-Claude Savard avait d’ailleurs confié pourquoi elle a décidé de se publier elle-même.
Dans ce nouveau balado, Mariloup Wolfe reçoit chez elle des proches et des connaissances pour un échange authentique sans filtre sur la vie et la création.
Et malgré une préparation et un plan avec des sujets en tête, elle confiait récemment au magazine 7 Jours que ça part dans tous les sens et que la conversation est vivante et laisse place à plein d’anecdotes.
L’idée n’est pas de faire une entrevue, mais plutôt d’échanger, de jaser de façon spontanée.
Parmi les têtes d’affiches qu’on a pu voir dans la bande-annonce du projet, on retrouve notamment deux anciens collègues de Ramdam, Mirianne Brûlé et Hugo Dubé.
S’arrêteront aussi chez l’animatrice Mélissa Désormeaux-Poulin, Jessica Barker, Philippe Falardeau et le directeur photo Yves Bélanger, l’actrice Rachel Fontaine et le mannequin David Langlois.
