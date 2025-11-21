Marie-Claude Savard est la première invitée au nouveau balado de Mariloup Wolfe

Mariloup Wolfe lance ce vendredi son tout premier balado intitulé Chez moi et c’est avec la brillante Marie-Claude Savard que l’aventure commence.

Dans l’extrait de l’épisode déposé sur la page du tout nouveau podcast, filmé et enregistré dans le salon lumineux de la réalisatrice et comédienne, on apprend dans un premier temps que les deux artistes sont voisines!

L’épisode qui sera mis en ligne sous peu nous permet de découvrir les amies autour de sujets qui les passionnent. Et c’est l’occasion d’apprendre que Marie-Claude Savard est «potineuse».