«C'est plate être normales»: ces deux millionnaires se lient d'amitié à Vie$ de rêve

La nouvelle saison de Vie$ de rêve est disponible sur Crave depuis le temps des fêtes. On y retrouve six femmes richissimes aux personnalités éclatées. Certaines ont créé leur entreprise et sont devenues riches, d'autres ont épousé un millionnaire.
Bien qu'elles aient toutes beaucoup d'argent, les stars de Vie$ de rêve n'ont pas nécessairement des personnalités complémentaires.
Isabelle Gauvin, par exemple, était convaincue que Tatiana Londono la jugeait après avoir regardé les épisodes de la saison 1.
Au cours du tournage de la deuxième saison, ces deux millionnaires se sont finalement parlé... et sont même devenues amies. Un revirement de situation que ni l'une ni l'autre n'avait vu venir!
Dans un extrait de Vie$ de rêve, saison 2 dévoilé sur Instagram, nous suivons Isabelle Gauvin et Tatiana Londono dans une séance de magasinage de luxe.
Elles en profitent pour admettre que «c'est plate être normales» avant d'éclater de rire.
Voici la vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication ci-dessous:
Isabelle Gauvin, Tatiana Londono et leurs amies millionnaires sont de retour dans nos écrans pour nous présenter leur mode de vie hors de l’ordinaire.
La saison 2 de Vie$ de rêve est disponible dès maintenant sur Crave.
Isabelle Gauvin et le millionnaire Luc Poirier étaient en très bonne compagnie en décembre dernier sur le tapis rouge: ils étaient avec leur grande fille Mégane!
Le trio était sur son 36 afin d'assister au visionnement de la nouvelle saison de la téléréalité Vie$ de rêve.
Pour l'occasion, toute la famille a opté pour des vêtements foncés. Alors que Luc Poirier portait un complet marine rayé, le duo mère-fille a choisi une petite robe noire et des collants assortis.
