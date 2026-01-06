«C'est plate être normales»: ces deux millionnaires se lient d'amitié à Vie$ de rêve

Bien qu'elles aient toutes beaucoup d'argent, les stars de Vie$ de rêve n'ont pas nécessairement des personnalités complémentaires.

Isabelle Gauvin, par exemple, était convaincue que Tatiana Londono la jugeait après avoir regardé les épisodes de la saison 1.

Au cours du tournage de la deuxième saison, ces deux millionnaires se sont finalement parlé... et sont même devenues amies. Un revirement de situation que ni l'une ni l'autre n'avait vu venir!