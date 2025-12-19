Isabelle Gauvin et Luc Poirier nous présentent leur fille sur le tapis rouge

Isabelle Gauvin et le millionnaire Luc Poirier étaient en très bonne compagnie hier soir sur le tapis rouge: ils étaient avec leur grande fille Mégane! Le trio était sur son 36 afin d'assister au visionnement de la nouvelle saison de la téléréalité Vie$ de rêve.

Pour l'occasion, toute la famille a opté pour des vêtements foncés. Alors que Luc Poirier portait un complet marine rayé, le duo mère-fille a choisi une petite robe noire et des collants assortis.

Voici les superbes photos d'Isabelle Gauvin, son époux et leur fille Mégane à la soirée de visionnement de la saison 2 de Vie$ de rêve!