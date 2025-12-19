Isabelle Gauvin et Luc Poirier nous présentent leur fille sur le tapis rouge

Début du contenu principal.
Isabelle Gauvin et le millionnaire Luc Poirier étaient en très bonne compagnie hier soir sur le tapis rouge: ils étaient avec leur grande fille Mégane! Le trio était sur son 36 afin d'assister au visionnement de la nouvelle saison de la téléréalité Vie$ de rêve.
Pour l'occasion, toute la famille a opté pour des vêtements foncés. Alors que Luc Poirier portait un complet marine rayé, le duo mère-fille a choisi une petite robe noire et des collants assortis.
Voici les superbes photos d'Isabelle Gauvin, son époux et leur fille Mégane à la soirée de visionnement de la saison 2 de Vie$ de rêve!
Mégane est la plus jeune des enfants de la famille.
Isabelle et Luc sont aussi les heureux parents d'Hugo. De plus, le millionnaire a un deuxième fils, Benjamin, né d'une union précédente.
Toujours généreux avec les photographes, Isabelle Gauvin et Luc Poirier ont également pris la pose en solo et en amoureux sur le tapis rouge.
Voici d'autres photos du riche couple québécois:
Russell Martin et Élisabeth Chicoine ont attiré tous les regards sur le tapis rouge hier soir.
L'ancien joueur des Blue Jays accompagnait sa magnifique épouse au visionnement de la deuxième saison de Vie$ de rêve, dont elle fait partie. Le millionnaire et sa douce sont arrivés tout sourire, vêtus de tenues noires et blanches coordonnées.
Voici la photo du couple:
Isabelle Gauvin, Élisabeth Chicoine et leurs amies millionnaires seront de retour dans nos écrans très bientôt pour nous présenter leur mode de vie hors de l’ordinaire.
La saison 2 de Vie$ de rêve sera disponible dès le 26 décembre sur Crave.
Afin de vous faire patienter, voici la bande-annonce officielle: