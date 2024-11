LOL: Qui rira le dernier?: les nouveaux participants sont ENFIN dévoilés

Si vous n'avez jamais regardé LOL: Qui rira le dernier?, sachez qu'il s'agit d'une compétition où les joueurs doivent tout faire... sauf rire.

Les humoristes sont enfermés dans un immense loft où ils sont filmés par 45 caméras qui surveillent leurs moindres réactions. Pendant six heures, les participants se font des mauvais coups, se déguisent, font des numéros de stand-up et improvisent avec un seul but: faire rire les autres!

La personne gagnante remporte un prix de 100 000$ qui est remis à une cause de son choix. La saison 3 de LOL: Qui rira le dernier? sera disponible partout dans le monde sur Prime Video dès le 10 janvier 2025.