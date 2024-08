Louis Morissette a eu de l’adorable visite en coulisses

Louis Morissette n’était pas seul sur les planches du théâtre Lionel-Groulx jeudi, lui qui a eu droit à de la visite de qualité !

Alors même qu’il offrait son spectacle d’humour aux nombreux spectateurs réunis à Sainte-Thérèse, sa douce Véronique Cloutier était en coulisses avec leur chien Gisèle.



Voyez les images dans la vidéo en en-tête.



Sur les réseaux sociaux, la populaire animatrice a d’ailleurs dévoilé des images de sa visite privilégiée avec vue imprenable sur son mari, à travers les rideaux de la scène.



On entend Louis Morissette se vider le cœur sur les brunchs et on entend surtout la salle éclater de rire, ce qui en dit long sur son spectacle Sous pression.