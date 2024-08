Rosalie Vaillancourt dévoile de nouvelles photos en coulisses de Complètement Lycée!

Rosalie Vaillancourt est de retour sur le plateau de tournage de Complètement Lycée!

Tel qu'annoncé au début du mois, la populaire comédie reviendra pour une troisième saison l'hiver prochain. Ça signifie que Rosalie Vaillancourt reprend son rôle d'Allie Thompson au coeur de l'action à l'école New Garden Hills Valley High!

Afin de nous donner un avant-goût de ce qui nous attend, l'humoriste et actrice a publié deux nouvelles photos d'elle en coulisses de Complètement Lycée sur les réseaux sociaux. Les images nous permettent de voir ses looks plus flamboyants que jamais: