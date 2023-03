«C’était l’affaire la plus difficile au monde»: Rachid Badouri revient sur les tournages de LOL

Rachid Badouri est l'une des vedettes de la première saison de LOL : Qui rira le dernier? sur Prime Video.

L'humoriste est revenu sur les tournages de l'émission au micro de Rebecca Makonnen à De l'huile sur le feu sur ICI Première.

Lorsque l'animatrice lui a demandé son opinion sur les critiques mitigées de l'«humour facile» dans la série, ce dernier a répondu que le défi était bien au contraire plus complexe qu'il n'en avait l'air.

« Le fait qu'on ne me voit pas, c'est pas vraiment que je veux pas aller là. C'est plutôt que j'ai trop rentré dans un aspect de compétition où je ne voulais pas perdre, je suis comme ça, très mauvais perdant. J'avais peur parce que ces fous et folles-là sont dangeureux.Ils respirent et tu ris. Christine entre autres, je me tenais très loin d'elle. À la fin, on ne savait plus quoi faire. Patrick l'animateur est venu nous avertir plus fois, on ne le voit pas au montage, pour nous dire : Guys, le but c'est de faire rire. Là vous avez l'air à vous éviter... On ne savait plus. Après une heure, tu as fait toutes les blagues. T'as plus le choix! [...] C'était très difficile! C'était l'affaire la plus difficile au monde! »

Voyez l'extrait ci-dessous :