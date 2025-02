Qui est la nouvelle comédienne de STAT, Simone Bellemare-Ledoux?

Simone Bellemare-Ledoux: une actrice à surveiller!

Elle n'a que 8 ans et déjà, Simone Bellemare-Ledoux cumule plusieurs expériences sur des plateaux télé. Elle a entre autres joué dans Une affaire criminelle, L'aréna, L'Échappée, Alertes et Les armes et on pourra la retrouver dans la nouvelle production Mr Big.

De plus, on l'a vue tout le temps des Fêtes dans la fameuse publicité du Lait: