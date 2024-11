Stéphane Rousseau demande l'aide de ses fans

Stéphane Rousseau demande l'aide du public afin de trouver un lieu de tournage le temps d'une journée... et ça pourrait être chez vous!

L'humoriste et comédien vedette de STAT est à la recherche d'un champ et surtout, d'un troupeau de vaches. Rien de moins.



Dans un message publié en story sur Instagram, Stéphane Rousseau explique qu'il souhaite faire «un petit tournage maison» dans ce champ. Il promet que ce sera assez relax et que les animaux ne seront pas stressés par sa présence.

La star québécoise espère également trouver ce lieu près de Montréal. Voici l'appel à tous de Stéphane Rousseau: