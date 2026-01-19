Après sa blessure, Kathrine de Survivor Québec est de retour à la télé

Début du contenu principal.
Est-ce que vous vous rappelez de Kathrine, joueuse de la troisième saison de Survivor Québec, qui avait eu un accident au milieu d’une épreuve durant l’aventure?
Pour des raisons de santé, elle n’a pas été en mesure de réintégrer la téléréalité. Aujourd’hui, elle porte encore les marques de sa blessure avec une cicatrice sur son visage.
Ce matin, on a toutefois appris une bonne nouvelle à son sujet: Kathrine aura la chance de participer à la nouvelle saison de Survivor Québec qui sera tournée au Panama!
Oui oui, vous avez bien lu: Kathrine aura la chance de revivre son expérience à Survivor Québec. Cette fois-ci, elle espère être en mesure de quitter l’aventure sur ses deux pieds et sans blessures!
Avant son départ précipité dans la dernière saison de Survivor Québec, Kathrine avait une excellente position stratégique.
«Sous ses airs maternels (elle a cinq enfants) et chaleureux se cache une redoutable stratège, capable de tisser des liens serrés tout en tirant habilement les ficelles», peut-on apprendre dans sa nouvelle bio de joueuse à Survivor Québec.
Elle est consciente «que sa réputation lui collera à la peau et qu’une cible sera placée d’entrée de jeu dans son dos, mais elle embrasse ce défi avec calme et assurance».
«Pour elle, retourner à Survivor Québec n’est pas un caprice, mais un engagement personnel. Son objectif est clair: sortir sur ses pieds cette fois! Elle incarne la résilience, l’expérience et le désir de prouver qu’elle a encore tout ce qu’il faut pour aller jusqu’au bout», peut-on apprendre dans sa bio.
