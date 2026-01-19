Après sa blessure, Kathrine de Survivor Québec est de retour à la télé

Est-ce que vous vous rappelez de Kathrine, joueuse de la troisième saison de Survivor Québec, qui avait eu un accident au milieu d’une épreuve durant l’aventure?

Pour des raisons de santé, elle n’a pas été en mesure de réintégrer la téléréalité. Aujourd’hui, elle porte encore les marques de sa blessure avec une cicatrice sur son visage.

Ce matin, on a toutefois appris une bonne nouvelle à son sujet: Kathrine aura la chance de participer à la nouvelle saison de Survivor Québec qui sera tournée au Panama!