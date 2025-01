Absente depuis 3 mois, Julie Drolet confirme être malade

«Je vous donne de mes nouvelles.

Nombreux sont les gens qui me demandent où je suis passée puisqu'ils ne me voient plus en onde. Je voulais rester discrète et ne pas étaler l'épreuve que je vis au grand jour. Il me fallait d'abord surmonter le choc du diagnostic, l'accepter, trouver du courage pour affronter cette maladie et commencer un long et lourd traitement.

Je ne veux pas en dire plus parce que je veux vivre cela de façon intime, avec ma famille et mes amis proches. Je ne veux pas me disperser et perdre mon focus: me traiter, garder un moral fort et guérir.

Je ne suis pas la seule à être frappée par la maladie, tous les jours, des gens reçoivent un diagnostic qui bouleverse leur vie. C'est à mon tour. Je n'avais jamais connu ça. Ça transforme ma façon de voir la vie, ça me permet de mesurer le courage dont font preuve les personnes touchées par une maladie grave.

Ça me fait aussi découvrir le monde de la santé de l'intérieur, et je peux témoigner qu'au Québec, on est traité de façon exceptionnelle, par des gens qui font preuve de compétence, d'humanité et d'empathie. Ça fait tellement une différence quand on est vulnérable de se faire traiter avec gentillesse et délicatesse. Ces médecins, infirmières, préposés à toutes sortes de tâches qui prennent le temps de répondre à mes nombreuses questions, qui me rassurent et m'aident à garder confiance en ma capacité de guérir. Les sourires, les encouragements et même les rires sont nombreux. Une grande complicité s'installe au fil des semaines. J'ai une immense admiration pour eux.

Mes collègues et patrons ont aussi été exceptionnels dans leur façon de m'accompagner et d'éviter d'ajouter à mon fardeau. Respectueux, discrets, bienveillants. Ils conservent ma place à RDI et au Téléjournal Midi pour mon retour.

Quand aura lieu ce retour? Difficile de donner une date. Je suis en plein traitements, il y aura plusieurs étapes et tout dépend des résultats. Ceux qui sont passés par là le savent très bien. Mais je compte bien revenir. Mes collègues sont devenus une famille, c'est un lien profond d'amitié et de respect. Les téléspectateurs que j'informe depuis plusieurs décennies sont aussi comme une famille élargie, nombreux sont ceux avec qui j'entretiens des échanges plus personnels depuis des années. Une rétroaction précieuse dans ce travail où je mets tout mon coeur et mon énergie.

Ma vie me manque. Mon travail me manque. Vous me manquez. Ayez une bonne pensée pour moi et donnez-moi le temps de guérir et revenir vous informer avec toute l'ardeur que vous me connaissez quand j'aurai franchi cet Everest.»

Julie Drolet travaille à Radio-Canada depuis 1992. Elle est à la barre de L'info maintenant à RDI de 9h30 à 11h30, puis du Téléjournal midi.

Nous lui envoyons nos pensées et notre énergie pendant cette période.