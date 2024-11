Rosalie Vaillancourt aborde la maladie de sa soeur

«Imagine la face de ta tante quand elle va recevoir mon chandail de show et des billets pour mon spectacle!!?

Un cadeau complètement FAIT AU QUÉBEC.

Pour chaque t shirt vendu, un don sera remis à la Société canadienne de la sclérose en plaques. J’ai, malheureusement, une de mes sœurs qui en est atteinte. En plus, c’est celle que j’aime.

Donc n’hésitez pas à faire un Noël complètement ROROooooo. Billets et chandails disponibles sur mon site web. Commandez rapidement pour qu’on puisse vous le livrer!»

En utilisant la flèche blanche située à droite au centre de la publication, vous pourrez faire défiler les photos.

On est en amour avec le design du t-shirt, qui a été imaginé à Montréal! De couleur coquille d'oeuf, ce chandail est disponible de la taille Petit à XXXL.

Cliquez ICI pour vous procurer votre chandail MILF de Rosalie Vaillancourt.