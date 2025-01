Monique Chabot de la série Virginie est décédée

La comédienne est apparue quotidiennement dans Virginie de 1996 à 2008.

Les plus âgés se souviendront également du rôle de Monique Chabot dans Grand-papa, série écrite par Janette Bertrand et diffusée dans les années 70. L'actrice y tenait l'un des rôles principaux aux côtés de Louise Latraverse et Rita Lafontaine.

Au niveau personnel, Monique Chabot était l'épouse de feu Guy Sanche, le fameux inteprète de Bobino à la télévision. Ils ont eu 3 enfants ensemble.

On peut les revoir ensemble dans cette publicité de la caisse populaire de 1974: