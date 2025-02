Voyez les premières images de la nouvelle série d'Éric Bruneau

Dans un communiqué émis par Radio-Canada, on nous promet que les révélations de la série Le printemps le plus long nous feront voir la pandémie d’une toute nouvelle manière.

Voici le résumé officiel du documentaire suivi de la bande-annonce officielle:

Décisions crève-cœurs, fraudes, menaces et revirements de situation dignes de Hollywood ont teinté la gestion de la COVID-19 au pays et sont complètement passés sous le radar. Pour faire le point, dans la minisérie documentaire Le printemps le plus long, Éric Bruneau s’entretient avec les personnes qui ont été au cœur de l’action: des politiciens, des hauts fonctionnaires, des chercheurs et des entrepreneurs font le bilan de la pire catastrophe de notre époque.