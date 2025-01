À 93 ans, Denise Filiatrault «tourne une page de sa vie»

«Après plus de 20 ans d’une aventure exceptionnelle à la direction artistique du Théâtre du Rideau Vert, c’est avec beaucoup d’émotions que je m’apprête à tourner cette page de ma vie. Je tiens à remercier du fond du cœur notre public fidèle, qui a été une source constante d’inspiration, ainsi que les artistes, artisans, partenaires et collaborateurs, dont le soutien indéfectible a permis de faire rayonner notre théâtre. Ce fut un privilège et un bonheur de partager cette passion avec vous tous et toutes»

La fin d'un grand chapitre pour cette icône de la culture québécoise.

Denise Filiatrault quittera en même temps que Céline Marcotte, qui était directrice générale depuis 17 ans. Les candidatures sont ouvertes afin d'écrire le prochain chapitre de l'histoire du Rideau Vert.

En ce qui concerne Denise Filiatrault, elle deviendra marraine de l'établissement. Ce changement aura lieu le 30 juin 2025.