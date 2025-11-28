Luc Poirier et Isabelle Gauvin annoncent une grande nouvelle et invitent leurs fans dans leurs bureaux

Début du contenu principal.
Isabelle Gauvin et Luc Poirier ont fait une grande annonce aujourd'hui sur les réseaux sociaux: ils lancent officiellement leur fondation!
Le couple millionnaire dévoilera la mission de cette fondation lors d'un grand événement qui se tiendra le 15 décembre prochain. Le mieux dans tout ça? Vous êtes invités!
En effet, Isabelle Gauvin et Luc Poirier ont envie de célébrer cette belle nouvelle avec leurs admirateurs. Le public et les donateurs sont donc conviés à une soirée bénéfice qui se tiendra dans leurs locaux sur la Rive-Sud de Montréal.
Voici l'invitation du richissime homme d'affaires et de son épouse:
«Grande nouvellle!!
Nous lançons officiellement notre fondation… et on vous invite à célébrer ça avec nous!
Le 15 décembre, on ouvre les portes de nos bureaux pour une soirée bénéfice qui nous tient sincèrement à cœur.
Au programme : chaleur humaine, belles rencontres, un brin d’inspiration… et oui, vous pourrez même jeter un œil à la fameuse collection de voitures (parce qu’on sait que plusieurs viennent aussi pour ça).
Cette fondation, c’est notre façon de redonner, de soutenir des projets qui changent vraiment des vies… On ne vous dévoilera pas tout, mais plus de détails suivront !
Si vous avez envie de passer une belle soirée, de contribuer à quelque chose de significatif et de partager ce moment avec nous, on serait honnêtement très heureux de vous y voir.»
En cliquant sur le lien partagé par Luc Poirier, nous avons eu quelques détails supplémentaires sur cette soirée bénéfice. Chaque billet coûte 500$.
Ce prix d'entrée contribuera à soutenir les actions et les projets de leur nouvelle fondation. Pendant la fête, les convives pourront voir l'exposition de voitures de la collection de Ferrari du millionnaire, manger des bouchées, boire des cocktails et du vin ainsi que se faire faire une retouche maquillage.
Isabelle Gauvin et ses amies millionnaires seront de retour dans nos écrans très bientôt pour nous présenter leur mode de vie hors de l’ordinaire.
La saison 2 de Vie$ de rêve sera disponible dès le 26 décembre sur Crave.