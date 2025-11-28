Luc Poirier et Isabelle Gauvin annoncent une grande nouvelle et invitent leurs fans dans leurs bureaux

Isabelle Gauvin et Luc Poirier ont fait une grande annonce aujourd'hui sur les réseaux sociaux: ils lancent officiellement leur fondation!

Le couple millionnaire dévoilera la mission de cette fondation lors d'un grand événement qui se tiendra le 15 décembre prochain. Le mieux dans tout ça? Vous êtes invités!

En effet, Isabelle Gauvin et Luc Poirier ont envie de célébrer cette belle nouvelle avec leurs admirateurs. Le public et les donateurs sont donc conviés à une soirée bénéfice qui se tiendra dans leurs locaux sur la Rive-Sud de Montréal.

Voici l'invitation du richissime homme d'affaires et de son épouse: