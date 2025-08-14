Isabelle Gauvin: «Ma fille vient de m’apprendre une vraiment bonne nouvelle»

Isabelle Gauvin fait un appel au public dans une nouvelle vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

La femme du millionnaire Luc Poirier est très heureuse d'apprendre que l'émission Vie$ de rêve pourrait remporter un prix Gémeaux cette année. En plus, c'est sa fille qui lui a annoncé la bonne nouvelle!

Pour que la téléréalité gagne lors de la cérémonie, les gens doivent voter pour leur émission coup de coeur dès maintenant sur le site du gala.

C'est ce qu'Isabelle Gauvin vous invite à faire dans cette vidéo, en plus de vous proposer deux autres émissions qu'elle a bien aimées au cours des derniers mois: