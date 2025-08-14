Isabelle Gauvin: «Ma fille vient de m’apprendre une vraiment bonne nouvelle»

Début du contenu principal.
Isabelle Gauvin fait un appel au public dans une nouvelle vidéo partagée sur les réseaux sociaux.
La femme du millionnaire Luc Poirier est très heureuse d'apprendre que l'émission Vie$ de rêve pourrait remporter un prix Gémeaux cette année. En plus, c'est sa fille qui lui a annoncé la bonne nouvelle!
Pour que la téléréalité gagne lors de la cérémonie, les gens doivent voter pour leur émission coup de coeur dès maintenant sur le site du gala.
C'est ce qu'Isabelle Gauvin vous invite à faire dans cette vidéo, en plus de vous proposer deux autres émissions qu'elle a bien aimées au cours des derniers mois:
«Bonne nouvelle!! Vie$ de rêve en nomination pour Émission coup de cœur… et là, c’est à VOUS de voter!
2e choix: Maman est malade de Geneviève Everell — touchant, inspirant… et qui n’aime pas Geneviève?!
3e choix: Évidemment Dans l’œil du Dragon — l’entrepreneuriat à l’honneur et un Luc en mode Dragon que j’ai adoré voir évoluer.»
Le public peut voter dans 6 catégories en prévision du Gala des Prix Gémeaux 2025:
Vous pouvez voter juste ici.
Le gala célébrant le meilleur de la télévision sera animé par Véronique Cloutier et sera présenté en direct le 14 septembre prochain sur ICI Télé.
La téléréalité suit le quotidien glamour d’Isabelle Gauvin, Tatiana Londono, Sonia Zarbatany, Élisabeth Chicoine, Stéphanie Bélanger et Tammy Gafoor, six Québécoises extraverties et assumées qui partagent entre Montréal, Miami et la Grèce leur vision de l’argent, du succès et de l’amour dans un univers rempli de luxe, de diamants et de champagne.
La deuxième saison commencera le mardi 9 septembre dès 21h sur Crave, et on pourra voir un nouvel épisode chaque semaine.