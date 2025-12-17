Isabelle Gauvin de Vie$ de rêve est plus sexy que jamais sur ces nouvelles photos

Isabelle Gauvin est récemment passée faire un tour au studio de la populaire photographe montréalaise Dariane Sanche. Le résultat de cette séance photo a été dévoilé aujourd'hui sur Instagram, et on est tombés à la renverse!

Pour ce photoshoot, l'épouse du millionnaire Luc Poirier a choisi une tenue noire structurée au décolleté ultra plongeant.

Au niveau de la mise en beauté, Isabelle Gauvin porte un rouge à lèvres foncé glamour et un voile noir en dentelle devant ses yeux. Avec le fini noir et blanc et le look spectaculaire de la jolie brunette, les images sont à la fois énigmatiques et magnifiques!

