Isabelle Gauvin de Vie$ de rêve est plus sexy que jamais sur ces nouvelles photos

Isabelle Gauvin est récemment passée faire un tour au studio de la populaire photographe montréalaise Dariane Sanche. Le résultat de cette séance photo a été dévoilé aujourd'hui sur Instagram, et on est tombés à la renverse!
Pour ce photoshoot, l'épouse du millionnaire Luc Poirier a choisi une tenue noire structurée au décolleté ultra plongeant.
Au niveau de la mise en beauté, Isabelle Gauvin porte un rouge à lèvres foncé glamour et un voile noir en dentelle devant ses yeux. Avec le fini noir et blanc et le look spectaculaire de la jolie brunette, les images sont à la fois énigmatiques et magnifiques!
Voici les images, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous:
Le mois dernier, nous avons eu droit à d'autres photos d'Isabelle Gauvin par Dariane Sanche.
Cette fois, la riche Québécoise avait un look beaucoup plus naturel et portait un simple chemisier blanc:
Qu'elle soit chic ou décontractée, la femme de Luc Poirier a toujours fière allure!
Isabelle Gauvin et ses amies millionnaires seront de retour dans nos écrans très bientôt pour nous présenter leur mode de vie hors de l’ordinaire.
La saison 2 de Vie$ de rêve sera disponible dès le 26 décembre sur Crave.
Afin de vous faire patienter, voici le nouveau portrait vidéo d'Isabelle, qui vous fera certainement sourire:
Afin de bien vous préparer à la suite des aventures de ces femmes riches et colorées, on vous invite à regarder toute la saison 1 de Vie$ de rêve en rafale par ici!
