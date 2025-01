Voyez les images du nouveau restaurant de Marie-Claude Savard

Marie-Claude Savard a ajouté qu’elle travaillait actuellement sur un livre de recettes (!!!) et qu’elle avait donc besoin d’une grande cuisine. Eh qu’on a hâte de découvrir ça!

À savoir pourquoi on devrait essayer son nouveau restaurant Bistro Etc. à Blainville, Marie-Claude Savard a confié qu’il y avait très peu de restaurants de quartier en général comme les bannières ont pris d’assaut la restauration. «Le Bistro est un restaurant chaleureux, familial, avec un menu italien généreux et complet. C’est l’accueil, l’ambiance, les repas confectionnés à partir d’ingrédients frais dans la plus grande tradition familiale italienne». Ça donne le goût de l’essayer, non?