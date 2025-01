Marie-Claude Savard annonce une grande nouvelle!

Marie-Claude a tenu à souligner les moments extraordinaires vécus à Ça rentre au poste et à remercier ses collègues, devenus de véritables amis, ainsi que les auditeurs, pour leur fidélité et leur soutien au fil des ans.

«✨ Un nouveau chapitre excitant commence! ✨



Après sept années inoubliables à Ça rentre au poste, entourée de rires, de complicité et de moments incroyables, j’ai pris une décision importante pour mieux concilier travail et famille. Avec deux jeunes enfants, il était essentiel pour moi de trouver un horaire qui me permette de passer davantage de temps avec eux, tout en poursuivant ma passion pour la radio.



Je suis très heureuse de vous annoncer que dès ce lundi 13 janvier, je rejoins l’équipe de Midi Fun aux côtés de @petermacleod.humoriste et @pierrepage.radio Et ce n’est pas tout : je serai également à vos côtés pour animer les matinées à partir de 9h30.



Merci du fond du cœur à @mariotessier_ , @sebtrudelradio et toute l’équipe de Ça rentre au poste pour ces années extraordinaires. Vous avez été bien plus que des collègues, vous êtes devenus des amis.



Je sais que vous serez entre de bonnes mains avec votre nouvelle coanimatrice @julibouradio , qui est tout simplement exceptionnelle.



Et surtout, merci à vous, chers auditeurs. Votre fidélité et votre soutien me touchent profondément. Sans vous, je ne ferais pas ce métier, vous êtes la raison pour laquelle je me dépasse chaque jour derrière le micro.



Enfin, merci à @energie943 , cette grande famille, de croire en moi et de m’offrir cette flexibilité précieuse pour conjuguer mes rôles de maman et d’animatrice.



Je suis impatiente de vivre avec vous cette nouvelle aventure, autant le matin qu’à midi. À bientôt au micro!



#çarentreauposte #midifun #energie #radio», confie-t-elle.

Bonne nouvelle pour les fans de Marie-Claude Savard: elle ne quitte pas la chaîne Énergie. Dès ce lundi 13 janvier, elle se joindra à Midi Fun en compagnie de Pierre Pagé et Peter MacLeod. En plus de ce rôle, elle sera également à l’antenne tous les matins à partir de 9 h 30, lui offrant un horaire mieux adapté à sa vie de famille.

Marie-Claude a également profité de l’occasion pour accueillir chaleureusement Julie Boulanger, qui prendra sa place à Ça rentre au poste.