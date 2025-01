Marie-Claude Savard va dans un spa au Maroc et ça ne se passe pas comme prévu

«J’avais pris mon rendez-vous je suis prête à relaxer. Déjà que ça a été stressant me rendre là. […] J’arrive au spa et elles sont très directives, les madames qui sont là. Elles me pointent ‘Envoye, va là! Fais ça!’ Elles me demandent de tout enlever et de mettre un peignoir. J’arrive dans une espèce de salle en tuiles. Il y a quatre madames imposantes qui me demandent d’enlever ma robe de chambre. Je suis flambant nue! Et elles se mettent à me scrubber [NDLR:exfolier]… mais je n’ai jamais été scrubbée de même de ma vie! Elles m’exfolient la peau, mais moi, j’ai un coup de soleil et je veux mourir. Elles ne me parlent pas, me lavent les cheveux et me frottent, me frottent encore et me revirent de bord de manière brusque. Après ça, elles commencent, avec des serviettes mouillées, à me fouetter. Je vais sur une table de massage, elles me donnent des coups de coude. J’ai reçu une volée en règle! J’étais sur une chaise longue après, et j’avais la peau en lambeaux. J’ai jamais vu une affaire de même.»

C'est tellement drôle!

Les éclats de rires de Marie-Claude Savard entre deux détails épouvantables ajoutent à cette histoire déjà savoureuse.

Vous pouvez réécouter l'épisode de Midi Fun sur le site de iHeartRadio.