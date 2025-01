Marie-Claude Savard: «moi-même je me suis retrouvée à juger»

Julie demande à Marie-Claude si elle a rencontré des obstacles ou des préjugés pendant le tournage. Marie-Claude répond affirmativement, évoquant une participante qui souhaitait une augmentation mammaire. Elle explique :

«Je ne le comprenais pas. Je suis en née en 1971 et nous, on voulait avoir de petites fesses. Là, quelqu'un qui risquait sa vie pour se faire grossir le popotin, ç'a donné lieu à toute une discussion générationnelle et, moi-même, je me suis retrouvée à juger.»

Cliquez sur l'image pour voir l'extrait.