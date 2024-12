Marie-Claude Savard est en amour

Marie-Claude et son ex-conjoint, Jean-Martin Bisson, continuent d'ailleurs cohabiter sous le même toit pour offrir un environnement stable à leurs deux enfants. Leur séparation, qualifiée de «belle» par l’animatrice, semble exemplaire. «Mon ex-conjoint et moi continuons d'habiter ensemble pour nos enfants, et on est très chanceux d’avoir eu une belle séparation», a-t-elle expliqué au magazine La Semaine.

Avec l’arrivée des Fêtes, Marie-Claude prévoit célébrer dans la chaleur de leur maison familiale, entourée de ses enfants et de Jean-Martin. Une dynamique familiale unique qui reflète l’importance qu’elle accorde à l’harmonie et à l’entente!

Outre cette belle annonce, Marie-Claude Savard a connu un automne chargé avec la sortie de son ouvrage Intemporelle, qui a déjà capté l’intérêt de nombreux lecteurs. Alors qu’elle s’apprête à célébrer son anniversaire le 21 décembre, tout semble indiquer que Marie-Claude termine l’année sur une note heureuse et sereine.

Nous lui souhaitons une période des Fêtes remplie d’amour, de joie et de moments précieux en famille.