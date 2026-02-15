Hudson Williams de Heated Rivalry nous présente sa conjointe des dernières années!

On devine déjà les nombreux soupirs et plusieurs cœurs brisés chez ses fans à la lecture de cette annonce...

Eh oui, le comédien de 25 ans, révélé au grand public grâce à l'excellente série Heated Rivalry, a profité de la fête de l’amour pour officialiser sans détour sa relation amoureuse sur Instagram!

C’est en story que l’acteur a partagé plusieurs photos en compagnie de sa conjointe de longue date, le tout accompagné d’un adorable message teinté d’autodérision:

« Avec moi depuis que ma Mazda Protégé dorée de l’an 2000 fumait de partout et que je n’avais pas d’emploi », a-t-il écrit avec humour, soulignant la solidité d’un amour né bien avant sa notoriété.