Hudson Williams de Heated Rivalry nous présente sa conjointe des dernières années!

Début du contenu principal.
On devine déjà les nombreux soupirs et plusieurs cœurs brisés chez ses fans à la lecture de cette annonce...
Eh oui, le comédien de 25 ans, révélé au grand public grâce à l'excellente série Heated Rivalry, a profité de la fête de l’amour pour officialiser sans détour sa relation amoureuse sur Instagram!
C’est en story que l’acteur a partagé plusieurs photos en compagnie de sa conjointe de longue date, le tout accompagné d’un adorable message teinté d’autodérision:
« Avec moi depuis que ma Mazda Protégé dorée de l’an 2000 fumait de partout et que je n’avais pas d’emploi », a-t-il écrit avec humour, soulignant la solidité d’un amour né bien avant sa notoriété.
Sans révéler l’identité de son amoureuse ni préciser depuis combien de temps ils sont ensemble, Hudson Williams a toutefois laissé entendre que leur histoire remonte à plusieurs années!
Meilleure chance la prochaine fois les filles... et les gars!
Parmi les images partagées, une photo a particulièrement retenu l’attention: on y voit Hudson attablé au restaurant avec sa copine… et son complice à l’écran Connor Storrie! Fidèle à son humour, Hudson a même dessiné un petit cœur autour du visage de Connor, ce qui n'a pas manqué de faire sourire les fans de Heated Rivalry.
Si la conjointe de l’acteur apparaissait déjà brièvement dans une publication Instagram partagée le 31 janvier dernier, lors d’un voyage en Italie, Hudson est demeuré très discret sur sa vie amoureuse depuis ses débuts.
Depuis le lancement de Heated Rivalry, la proximité entre Hudson Williams et Connor Storrie alimente de nombreuses spéculations en ligne. Une situation à laquelle le créateur et showrunner de la série, Jacob Tierney, a déjà réagi publiquement. En entrevue, il a tenu à rappeler que l’orientation sexuelle réelle des acteurs n’a aucune importance et ne devrait pas être au centre des discussions.
Psssst! Pour Connor Storrie, c'est avec cet acteur québécois qu'il sortirait!!!
Vous aimerez aussi: