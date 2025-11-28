Ginette Reno brille dans cette nouvelle comédie romantique américaine

Début du contenu principal.
Les gens de partout dans le monde ayant envie de se mettre sous la dent un petit film romantique de Noël sont actuellement susceptibles d’entendre la musique de… Ginette Reno!
Restez avec moi, je vous explique. C’est que l'une de ses chansons phares du temps des Fêtes a conquis l'international en étant intégrée à la comédie romantique américaine Champagne Problems, qui vient tout juste d’être ajoutée au catalogue de Noël de la plateforme et qui se classe déjà parmi les plus populaires sur Netflix.
Le film qui met en vedette Minka Kelly et dont l’intrigue nous apporte en France nous permet effectivement d’entendre, à un moment précis, le classique de Ginette Reno: J’ai vu maman embrasser le père Noël.
Avis aux curieux qui ne veulent pas nécessairement écouter le film, mais qui souhaitent entendre l’extrait, j’ai fouillé pour vous.
C’est vers 35 minutes lors d’une visite magique d’un château que la trame de fond devient très familière pour les oreilles québécoises.
Cette présence sur la plateforme de diffusion la plus populaire du monde offre une nouvelle dimension à cette chanson enregistrée initialement en 1968.
Interrogée par le Journal sur cette nouvelle inattendue, la grande dame de la chanson québécoise s'est dite profondément touchée par la portée de son œuvre.
Elle s'est montrée fière de constater que son classique de Noël continue, après tant d'années, non seulement de faire partie de l'univers musical québécois, mais aussi de rejoindre aujourd'hui des gens partout dans le monde entier grâce à cette vitrine cinématographique.