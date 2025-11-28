Ginette Reno brille dans cette nouvelle comédie romantique américaine

Avis aux curieux qui ne veulent pas nécessairement écouter le film, mais qui souhaitent entendre l’extrait, j’ai fouillé pour vous.

C’est vers 35 minutes lors d’une visite magique d’un château que la trame de fond devient très familière pour les oreilles québécoises.

Un succès de 1968 traverse les frontières

Cette présence sur la plateforme de diffusion la plus populaire du monde offre une nouvelle dimension à cette chanson enregistrée initialement en 1968.

Interrogée par le Journal sur cette nouvelle inattendue, la grande dame de la chanson québécoise s'est dite profondément touchée par la portée de son œuvre.

Elle s'est montrée fière de constater que son classique de Noël continue, après tant d'années, non seulement de faire partie de l'univers musical québécois, mais aussi de rejoindre aujourd'hui des gens partout dans le monde entier grâce à cette vitrine cinématographique.