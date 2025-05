Ginette Reno prend la pose avec Roch Voisine pour une grande occasion

Dans une vidéo diffusée sur grand écran, elle a admis que Ginette Reno lui avait donné l'envie de devenir chanteuse:

«Une voix en or, unique et puissante, vibrante et inimitable. Une voix qui a bercé ma jeunesse et m’a donné l’envie de faire ce métier. Et quand je t’ai vu chanter à la Place des Arts, j’ai commencé à rêver que peut-être que moi aussi un jour, je serai sur scène.»

Toutes nos félicitations à Ginette Reno pour cette distinction amplement méritée!