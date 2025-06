«Je me sens très émue et, en même temps, très fragile», Ginette Reno reçoit un grand honneur

Madame Reno a été reconnue pour son impressionnante carrière et pour le fait qu’elle rayonne à l’international en chantant en français.

La populaire chanteuse a déjà reçu de nombreuses distinctions québécoises et canadiennes, et cette prestigieuse médaille s’ajoute fièrement à la liste.

Ginette Reno était visiblement émue lors de son allocution : «Je me sens très émue et, en même temps, très fragile. Quand Jacques Demarny, alors président de la Sacem, et Pierre-André Dousset m’ont écrit De plus en plus fragile, je n’aurais jamais cru que ces mots prendraient un jour une vérité aussi forte. Aujourd’hui, je comprends: je casse comme de la porcelaine. Mais c’est une porcelaine précieuse, forgée par les années, les chansons et l’amour du public.»