Âgée de 79 ans, Ginette Reno dévoile son nouveau look capillaire

Après avoir traversé une période difficile marquée par des problèmes de santé, Ginette Reno rayonne à nouveau et fait parler d’elle avec un changement de style remarqué!
La grande dame de la chanson québécoise, aujourd’hui âgée de 79 ans, s’est récemment offert une séance chez son coiffeur Andrew Gilbert et le résultat a séduit ses admirateurs!
C’est sur la couverture du magazine La Semaine que Ginette Reno a fait son grand retour sous les projecteurs, affichant fièrement son nouveau look.
Malgré les épreuves des derniers mois, la chanteuse reste positive et confiante. Comme elle l’a elle-même déclaré: « J’ai confiance en la vie ».
Ces mots simples résonnent comme un message d’espoir pour ses fans qui l’accompagnent depuis des décennies!
Les photos dévoilées montrent une Ginette Reno lumineuse, plus resplendissante que jamais. Sa nouvelle coiffure lui apporte fraîcheur et élégance et plusieurs admirateurs n’ont pas hésité à souligner combien elle semble en pleine forme. Son sourire et son allure témoignent d’une force admirable après ses ennuis de santé!
En plus de cette transformation capillaire, Ginette Reno continue de surprendre par sa créativité. Dans les dernières semaines, elle a lancé une nouvelle collection de bijoux très personnelle (et surprenante!): des chapelets fabriqués de ses propres mains! Un projet qui démontre encore une fois sa passion et son désir de partager avec son public des créations porteuses de sens!
