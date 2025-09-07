Âgée de 79 ans, Ginette Reno dévoile son nouveau look capillaire

Après avoir traversé une période difficile marquée par des problèmes de santé, Ginette Reno rayonne à nouveau et fait parler d’elle avec un changement de style remarqué!

La grande dame de la chanson québécoise, aujourd’hui âgée de 79 ans, s’est récemment offert une séance chez son coiffeur Andrew Gilbert et le résultat a séduit ses admirateurs!

C’est sur la couverture du magazine La Semaine que Ginette Reno a fait son grand retour sous les projecteurs, affichant fièrement son nouveau look.