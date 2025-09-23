Ginette Reno dénonce une fraude utilisant son image: «restons vigilants»

Début du contenu principal.
On a l'habitude de voir son visage, sur scène, sur ses albums ou même sur la glace avant un match des Canadiens, mais si vous voyez Ginette Reno faire la promotion de médicaments ou de suppléments en ligne, ce n'est pas elle.
Dans les derniers jours, la chanteuse s’est adressée à ses fans sur Facebook, leur lançant un avertissement, expliquant qu'elle était victime d'une utilisation frauduleuse de son image.
Dans sa publication, Ginette Reno a été très claire:
«Si vous voyez circuler des publications de médicaments, suppléments ou autres produits associés à mon nom, ou encore des vidéos qui semblent montrer mon image, mais qui sont en réalité créées avec l’intelligence artificielle, ce n’est pas moi», a-t-elle déclaré.
Elle a aussi ajouté que des mesures légales étaient en cours pour mettre fin à ces pratiques.
Ginette Reno a rappelé qu’elle ne faisait AUCUNE publicité pour des médicaments et s’est dite désolée si certaines personnes s’étaient fait arnaquer.
Malheureusement, elle n'est pas la seule à être la cible de ces fausses publicités. D'autres personnalités québécoises, comme Marie-Claude Barrette, Karine Vanasse et même le médecin Alain Vadeboncoeur, pour ne nommer qu’eux, ont elles aussi été associées malgré elles à ce type de fraude.
En 2024, Noovo Info nous rappelle que le Bureau de la concurrence du Canada a confirmé que l'intelligence artificielle était de plus en plus utilisée par les fraudeurs qui peuvent maintenant même créer de fausses images, de faux sons et de fausses vidéos.
Il est de plus en plus difficile de faire la différence entre une vraie et une fausse publicité sur le Web.
Le Bureau de la concurrence du Canada recommande donc d'être à l'affût de certains signes, comme des mouvements inhabituels dans les vidéos, des sites Web qui imitent des entreprises existantes ou des phrases étranges ou floues dans les textes.
Il faut aussi se méfier des vidéos de célébrités faisant la promotion d'un produit ou d'un service d'une manière qui semble inhabituelle, parcequ’il est fort probable que ces vidéos aient été créées par une intelligence artificielle.
Si vous doutez, rappelez-vous que la prudence est votre meilleure amie et n’hésitez jamais à signaler les sites suspects, notamment au Centre antifraude du Canada.
