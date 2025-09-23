Ginette Reno dénonce une fraude utilisant son image: «restons vigilants»

On a l'habitude de voir son visage, sur scène, sur ses albums ou même sur la glace avant un match des Canadiens, mais si vous voyez Ginette Reno faire la promotion de médicaments ou de suppléments en ligne, ce n'est pas elle.

Dans les derniers jours, la chanteuse s’est adressée à ses fans sur Facebook, leur lançant un avertissement, expliquant qu'elle était victime d'une utilisation frauduleuse de son image.