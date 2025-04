Sophie Nélisse pose en lingerie pour un magazine de New York

Le photographe derrière la lentille est Alexis GR. On lève notre chapeau à toute l'équipe pour cette séance photo glamour à souhait.

Au niveau professionnel, retrouvez l'actrice dans la peau de Shauna dans l'excellente série Yellowjackets sur Crave. La finale de la troisième saison vient d'atterrir sur la plateforme et le punch a laissé tout le monde bouche bée!