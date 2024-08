Voici les émissions de radio à ne pas manquer cet automne

Tammy Verge, Neev, Pascale Renaud-Hébert, Sébastien Diaz, Christophe Dupéré et Megan Brouillard font partie des nouvelles personnalités qui participeront à l’émission au cours de la prochaine année. Un dernier membre qui se joindra à l’équipe sera annoncé ce jeudi 22 août.

Lors du lancement de la programmation, Sébastien Diaz nous a avoué qu’il faisait déjà partie de l’équipe d’une certaine façon étant donné que sa conjointe Bianca Gervais est une Fantastique depuis quelques années. Il commentait aussi l’émission à différentes occasions.

«Mon plus grand souhait serait d’être en ondes avec Bianca. Et même avec Véro et Louis. Il y a plusieurs dames qui m’ont écrit pour me demander si on allait faire une double date à la radio», admet-il.

Du lundi au jeudi, de 16h à 18h