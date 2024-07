En vacances, Patrice Bélanger partage un moment touchant avec sa famille

Il écrit que pendant un moment tranquille sur l'eau, un papillon s'est posé sur lui: «Dans la famille de ma Douce, ils ont toujours dit que le papillon 🦋 représentait la présence de Caroline parmi nous, sa sœur décédée en 1990.

Et aujourd’hui, par un moment paisible, voire parfait, aux abords du lac du chalet familial des Trottier, alors que nous discutions de la vie et de ce privilège que nous avons de la savourer pleinement -avec notre chien Boris, Caro est venue nous rendre une belle visite!☺️

Elle a volé autour de nous pendant une dizaine de minutes, se posant çà et là, déployant toute sa beauté et virevoltant au gré du vent, au gré de la vie…

On y croit ou on n’y croit pas, mais…🥹»