Louis Morissette rend hommage à Véronique Cloutier et cause l'émoi

Louis a fait un retour sur le moment où Véro est devenue Chevalière de l'Ordre national du Québec.

Il a tenu à souligné le travail inspirant de sa femme à travers les années. Le rôle qu'elle a joué pour plusieurs femmes au Québec.

«Pour ton magazine qui prône Osez être soi pour les femmes, pour Véro.TV où tu veux souvent faire œuvre utile. Loto-Méno. En fin de semaine, on était au spa, pis y'a encore, comme dans tous les lieux publics où on va, il y a une femme qui t'arrête pour dire: "tu as changé ma vie avec Loto-Méno."»