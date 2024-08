Julie St-Pierre était de retour sur scène le temps d’un spectacle flamboyant

Julie St-Pierre a fait lever la foule en faisant une apparition surprise sur la scène de l’International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu lundi.

Écoutez-la dans la vidéo en en-tête.



C’est à l’occasion du spectacle de Rainbow Drag qui misait sur la nostalgie des années 2000 que l’animatrice et chanteuse a fait chanter la foule.



Elle est effectivement apparue sur scène aux côtés la colorée drag pour interpréter les hits de Mixmania !



Ça faisait des lunes qu’on n’avait pas entendu ces chansons et on avoue que même après tout ce temps, on s’est surpris à fredonner les airs qu’on connait encore par cœur !



Quel beau moment de nostalgie et que dire du bonheur de voir la belle Julie St-Pierre sur scène ! De nombreux fans ont d’ailleurs capté des images de ce beau moment.