Rémi-Pierre Paquin s'ouvre sur sa différence d'âge de 20 ans avec sa blonde

Hier soir, à Je viens vers toi, Marc Labrèche recevait le comédien Rémi-Pierre Paquin et les sujets abordés étaient fort intéressants surtout quand ce dernier s'est ouvert sur sa relation avec une femme de 20 ans sa cadette.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, le nouveau cinquantenaire a partagé avoir longuement réfléchi avant d'officialiser sa relation avec sa conjointe actuelle parce qu'il trouvait l'écart d'âge trop important. Cela dit, il s'agissait d'un coup de foudre et malgré tous les calculs de situations possibles dans le futur, ils ont choisi de vivre leur amour. Léane Labrèche-D'or a ensuite partagé qu'elle croit que les gens cherchent à ne jamais mourir et que ça pourrait expliquer pourquoi certaines personnes choisissent un ou une partenaire plus jeune. La conversation était particulièrement belle et nous a porté à réfléchir.

On a adoré l'émission et c'est un rendez-vous pour d'autres belles discussions, lundi et mardi prochains à 21h sur Noovo et noovo.ca.

