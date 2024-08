Le nouveau Fantastique est marié à une actrice adorée du public!

Un nouveau collaborateur fera partie de l'émission Véronique et les Fantastiques cet automne et il est déjà bien connu du public.

En plus de mener une carrière florissante et de nous accompagner tous les après-midis à ICI Télé dans On va se le dire, il est marié à une actrice adorée des Québécois.

Il s'agit de... Sébastien Diaz!

Son amoureuse, Bianca Gervais, sera elle aussi de retour à Véronique et les Fantastiques cet automne. On aura donc parfois la chance de les entendre ensemble aux côtés de Véronique Cloutier. Voici le petit mot de Sébastien Diaz sur son arrivée dans l'équipe: