Cathy Gauthier confirme qu’elle est en couple

Cathy Gauthier a confirmé qu’elle était en couple, elle qui a parlé de son «petit chum» à la radio lundi matin.

C’est lors de son retour à la programmation régulière d’Énergie 94.3 que l’humoriste a lancé la nouvelle de façon un peu nonchalante, comme si rien n’était.

Alors que sa gang du Boost parlait de ramen, la belle a expliqué que justement, elle était sur Mont-Royal avec son chum durant le weekend avant de tenter de se lancer dans une anecdote.



Je dis «tenter» parce que vous vous doutez bien que ses coanimateurs Martin Tremblay et Rémi-Pierre Paquin l’ont arrêtée pour lui demander plus de détails !



C’est qu’avant son départ pour l’été, elle était en couple... Mais non, ce n’est pas le même! Dans l’extrait que vous retrouverez ci-haut, elle raconte qu’elle s’est séparée parce que… son chum avait déjà une blonde, imaginez-vous donc! Elle a donc un nouveau prétendant et on comprend pourquoi n’est-ce pas?

Elle a donc parlé en ondes de leur relation qui a d’ailleurs franchi une nouvelle étape; lui qui a donné sa clef à la belle ! On lui souhaite un chum plus honnête que l’ancien en tout cas, et longue vie à leur amour.



Elle a par ailleurs raconté une partie de son été, parlant des péripéties vécues au chalet de Rémi-Pierre Paquin, de son voyage avec Ève Côté et de son trip de camping. Découvrez tout ça dans la vidéo ci-dessus.



C’était le retour de la programmation régulière à Énergie 94.3 lundi et on est très heureux de retrouver nos gangs tout au long de la journée, quoiqu’on applaudît l’excellent travail des équipes estivales!

